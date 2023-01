Nonna Irma spegne 102 candeline: a farle gli auguri anche il sindaco Carlo Masci

“Nonna” Irma spegne 102 candeline e a festeggiarla c'è anche il sindaco Carlo Masci. Quando aveva compiuto 100 anni Irma Salci, come riportato all'epoca da diversi organi di stampa, non aveva potuto festeggiare a causa delle restrizioni covid, ma alla fine Irma la sua festa l'ha fatta e ancora una volta il sindaco come fatto già due anni, ha voluto essere presente per porgerle gli auguri a nome di tutta la città.

"Pescara è anche questa – scrive Masci sul suo profilo social -, una città per tutti, che presta le sue attenzioni, accoglie e coinvolge ogni tipo di persona, che sia giovane o anziana. A Pescara c'è posto per tutti”. Tanti auguri da tutta la redazione de IlPescara.