I nomi dei 132 vincitori del concorso Allegrino 2023

Sono 132 i vincitori del premio dell'associazione Domenico Allegrino di Pescara "Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni".

All'edizione numero 18 dell'iniziativa sono stati presentati più di 2mila lavori con 31 plessi scolastici e 137 classi partecipanti.

I nomi dei vincitori sono stati comunicati in una diretta Facebook nel corso della quale è stato mostrato anche il calendario in cui sono raffigurati i lavori premiati e che verrà donato a tutti i partecipanti.

Hanno aderito all’iniziativa bambini delle scuole primarie, ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado e adulti, che hanno ideato e realizzato opere con messaggi molto intensi ispirati al tema della pace, della speranza, della fratellanza e dell’amicizia. «Nell'edizione di quest'anno c'è stata un'esplosione di partecipazione, di sentimento e riflessione», dice il presidente dell'associazione Antonella Allegrino, «abbiamo voluto riproporre il tema della pace, come avevamo già fatto nel 2007, oggi con una sfumatura diversa da parte di tutti noi, ma che non deve non renderci consapevoli di quello che sta accadendo. Sentimenti di rabbia, egoismo e gelosia non ci permettono di lanciare positività verso gli altri. Ci portano, invece, a guardare l'altro come nemico. Allora mettiamo dei fiori nei nostri cannoni per cambiare questo atteggiamento e avere la pace nel cuore. Ringrazio tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti che hanno aderito alla nostra iniziativa, le famiglie, i dirigenti scolastici e i docenti per la collaborazione».

Al concorso hanno preso parte gli alunni delle primarie e secondarie di Pescara, Montesilvano, Civitaquana, Bussi e Popoli, Francavilla al Mare, Atessa, Vasto e Casoli e Navelli. Nelle 18 edizioni continuative del concorso sono stati oltre 27mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato per un totale di circa 30mila lavori presentati. L’ideazione dell’iniziativa e la collaborazione con le scuole hanno consentito all’associazione di sollecitare riflessioni e sensibilizzare le giovani generazioni su temi di attualità e sull’importanza dei valori dell’essere umano. L’Associazione “Domenico Allegrino” Odv, nata nel 2004 a Pescara, si ispira a una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato, dandone esempio concreto, in ogni aspetto della propria vita. L’associazione interviene per promuovere e sostenere attraverso la soddisfazione di bisogni reali, il valore dell'essere umano e per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà.

L'elenco dei vincitori del concorso calendario 2023 "Mettiamo dei fiori nei nostri cannoni"

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 1

-SCUOLA SEC.DI 1 GRADO UGO FOSCOLO:

PATRICK DELLA ROVERE – CLASSE 2A

ANDREA D’OTTAVIO – CLASSE 3B

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 2

-SCUOLA PRIMARIA ‘’ILARIA ALPI’’:

SARA TAO TOSQUES – CLASSE 3A

SOFIA TERLIZZI – CLASSE 5A

ALICE MANGIAMELE – CLASSE 5A

MARILENA BALLONE – CLASSE 3B

JACOPO BARBERA – CLASSE 5B

MATTEO MENGA – CLASSE3C

-SCUOLA PRIMARIA ‘’FLAIANO’’

SARAH PELLICANO’ – CLASSE 5A

ANTONIO DI LULLO – CLASSE 3B

-SCUOLA SEC.DI 1 GRADO ‘’V.COLONNA’’

FEDERICA CURRELI – CLASSE 1A

FEDERICA CRASTA – CLASSE 3A

NOEMI ORSINI – CLASSE 1B

GIOVANNI D’EMILIO – CLASSE 2B

PIETRO RICCIUTI – CLASSE 3B

FILIPPO BUSICO – CLASSE 3C

CHRISTIAN SARNO – CLASSE 1D

GIULIA ORTENZIO – CLASSE 2D

MARTINA FRADEANI – CLASSE 3D

DAVIDE POZZO – CLASSE 2E

CHIARA COSTANTINI – CLASSE 3E

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 4

-SCUOLA PRIMARIA ‘’IGNAZIO SILONE’’

ELEONORA DI MARTINO – CLASSE 5B

VITTORIA VERDINI – CLASSE 5B

ANGELA TRAVAGLINI – CLASSE 5B

LORENZO TORTELLA – CLASSE 5B

PIETRO TEDESCHI – CLASSE 5B

BIANCA CARLETTI – CLASSE 5C

-SCUOLA SEC. DI 1 GRADO ‘’PASCOLI’’

MARIA ELENA D’ARGENTO – CLASSE 1A

RICCARDO PERNA – CLASSE 1A

LUDOVICA TATULLI – CLASSE 2A

LEANDRO IULIUS DI CROCE – CLASSE 2A

ANTONIO BERNARDINI – CLASSE 3A

REBECCA MORELLI – CLASSE 3A

MARTA DI STANISLAO – CLASSE 3°

LUCA SORIANO – CLASSE 1C

FEDERICO MARINO – CLASSE 2F

MIRIAM SODA NDIAYE – CLASSE 2G

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 5

-SCUOLA PRIMARIA ‘’VIA GIOBERTI’’

RICCARDO DE GREGORIO – CLASSE 1A

DANIELE BERARDI – CLASSE 3A

TOMMASO D’INCECCO – CLASSE 4A

ELEONORA D’EMILIO – CLASSE 1B

ERICA DE CRISTOFORO – CLASSE 4B

JACOPO RIZZELLO – CLASSE 1C

FLAVIA DEL PIANO – CLASSE 4C

-SCUOLA PRIMARIA ‘’VIA CAVOUR’’

LORENZO MAGGIANO – CLASSE 1D

MATILDA ANTOGNOZZI – CLASSE 4D

SOFIA GUENFISSI – CLASSE 5D

CAROLA LAMARUCCIOLAFRIULI – CLASSE 5D

CAMILLA MUCCIARELLI – CLASSE 1E

NOEMI LORITO – CLASSE 3E

-SCUOLA PRIMARIA ‘’PLESSO PIANO T’’

GAIA MARINOZZI – CLASSE 3E

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

-SCUOLA PRIMARIA ‘’PINETA DANNUNZIANA’’

NICOLE BIASINI – CLASSE 2°A

ANTONIO PALOMBO – CLASSE 2A

GIORGIA DI CINTIO – CLASSE 5A

MATILDE FANI – CLASSE 3B

GIULIA MAROCCHI – CLASSE 5B

ELENA VITTORIA BAGAGLI – CLASSE 5B

FRANCESCO PELUSO – CLASSE 3C

EMMANUEL FUMIA – CLASSE 3C

MARTA D’APOTE – CLASSE 5C

NICOLE SOFIA BLEVE – CLASSE 3D

MELISSA PERDORO’ – CLASSE 4D

-SCUOLA SEC.DI 1 GRADO ‘’B.CROCE’’

SOFIA PALUMBO – CLASSE 1D

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7

-SCUOLA PRIMARIA ‘’R.LA PORTA’’

AIDA BEN ALI – CLASSE 4A

-SCUOLA PRIMARIA ’’11 FEBBRAIO 44’’

FRANCESCO PASSERI – CLASSE 4A

DILETTA CAMERLENGO – CLASSE 3B

ZOE MAMMARELLA – CLASSE 4B

ALESSIA CATENARO – CLASSE 3C

-SCUOLA SEC. 1 GRADO ‘’L.ANTONELLI’’

MRIDUL ALAM ALVI – CLASSE 1B

SERENA INCARNATO – CLASSE 1C

ALESSANDRO IPPOLITI – CLASSE 1D

CHANEL SABIONARI – CLASSE 1E

CAROLA MASSAGLI – CLASSE 1H

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8

-SCUOLA SEC. DI 1 GRADO ‘’TINOZZI’’

GIADA GERACI – CLASSE 1C

MARIACHIARA DI PASQUALE – CLASSE 2C

ANTONIA SPADANO – CLASSE 3C

CECILIA CASOLINO – CLASSE 1H

MARTINA D’AMICANTONIO – CLASSE 1I

BIANCA D’ANNUNZIO – CLASSE 2I

GIULIA PARNAZZINI – CLASSE 2I

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 10

-SCUOLA PRIMARIA ‘’GESCAL’’

MIA DI CREDICO – CLASSE 1A

ANTONIO DI CHIO – CLASSE 1A

UMARA MUHAMMAD – CLASSE 1A

BEATRICE CATAPANO – CLASSE 3A

CESAR ALEXANDRU MARGHIOL – CLASSE 3°

DANIEL PETACCIA – CLASSE 4A

VITTORIO CORTESE – CLASSE 4A

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’TROIANO DELFICO’’ MONTESILVANO

-SCUOLA SEC.DI 1 GRADO ‘’TROIANO DELFICO’’

MARIA DE SIMONE – CLASSE 2D

DARIO TOCCO – CLASSE 3E

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROSCIANO

-SCUOLA PRIMARIA CIVITAQUANA

CHIARA VELLUTO – CLASSE 5

-SCUOLA SEC. DI 1 GRADO CIVITAQUANA

GABRIELA AMBREW – CLASSE 4

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NAVELLI

-SCUOLA PRIMARIA NAVELLI

SIMONE TOMASSETTI – CLASSE 5

MIMA TRAMA - INSEGNANTE

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’CIAMPOLI SPAVENTA’’ ATESSA

-SCUOLA PRIMARIA ‘’MONTE S.SILVESTRO’’

CATERINA TADDEO – CLASSE 5A

ANNA D’AMICO – CLASSE 5B

-SCUOLA SEC.DI 1 GRADO CIAMPOLI

MARTINA LAZZARO – CLASSE 1A

LUCA DI DOMENICA – CLASSE 3A

AURORA GIARDINO – CLASSE 3B

NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO

-SCUOLA PRIMARIA ‘’INCORONATA’’

ALESSIO DI GUILMI – CLASSE 1A

SAMUEL ONDESCA – CLASSE 2A

ELENA MATTIOLI – CLASSE 3A

MARCELLA DI PINTO – CLASSE 3A

SOPHIE PASSUCCI – CLASSE 4A

MATTIA SALVATORELLI – CLASSE 5A

MATILDA BUCCI – CLASSE 4B

SADEK BEN MANSOUR – CLASSE 4B

FRANCESCO PIO DE SIRIO – CLASSE 5B

VITTORIA TOTARO – CLASSE 5B

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI POPOLI

-SCUOLA SEC.DI 1 GRADO DI POPOLI

NOEMI ANTONUCCI – CLASSE 1A

SOFIA TEDESCO – CLASSE 2A

DAVIDE BUCCELLA – CLASSE 3°

ROSSELLA COMBATTELLI – CLASSE 3A

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’MASCI’’ FRANCAVILLA

-SCUOLA PRIMARIA ‘’SAN FRANCO’’

NEBI XHEMALI – CLASSE 3A

FILIPPO NATALE – CLASSE 4A

CAROLA DI GIACINTO – CLASSE 5A

JONATHAN DI GIUSEPPE – CLASSE 2B

ANTONIO DI NUNZIO – CLASSE 3B

ELEONORA ANDREASSI – CLASSE 5B

-SCUOLA PRIMARIA ‘’COSTANZA D’AVALOS’’

ANDREA PETRUCELLI – CLASSE 3A

EMILY BLETA – CLASSE 3C

LICEO MIBE

-SEDE BELLISARIO:

GAIA VERONICA CICCONE – CLASSE 3G

ANDREA MADDALONI – CLASSE 3G

ELENA SERRA – CLASSE 3G

GIULIA CAROLA DI MARIA – CLASSE 3G

NICOLAS CASALE – CLASSE 4G

LAURA GIAMMARCO – SEZIONE L

SVEVA RANIERI – SEZIONE M

FRANCESCO PAOLO ALOISI – 5N

AURORA GIORGIA DI TECCO – 5N

ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’VILLA VERROCCHIO’’ MONTESILVANO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘’VILLA VERROCCHIO’’

ARIANNA DASCALU – CLASSE 1B

MARIA MARRA – CLASSE 1B

AUTONOMI

LUCIO VITULLO