I nomi dei medici di base e dei pediatri che cessano il servizio, la comunicazione della Asl

La Asl di Pescara comunica gli avvisi di cessazione rapporto convenzionale di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta.

Questi gli avvisi portati a conoscenza dall'azienda sanitaria locale.

Montesilvano-Cappelle sul Tavo: dal 21 marzo 2022 Elettra Del Vomano, pediatra di libera scelta per l’ambito territoriale di Montesilvano – Cappelle sul Tavo, ha cessato l’attività convenzionata.

Pescara: dall'1 aprile 2022 Pasquale Manzi ed Ettore Neroni, medici di medicina generale per l’ambito territoriale di Pescara, cesseranno l’attività convenzionata.

Loreto Aprutino: dall'1 aprile 2022 Gabriella Di Pasquale, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Loreto Aprutino, cesserà l’attività convenzionata.

Città sant’Angelo: dal 3 aprile 2022 Emidio Perazzetti, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Cepagatti – Città Sant’Angelo – Elice – Nocciano – Rosciano – Pianella – Moscufo – Spoltore – Catignano – Civitaquana, cesserà l’attività convenzionata.

Pianella: dal 22 aprile 2022 Evaldo Crisante, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Cepagatti – Città Sant’Angelo – Elice – Nocciano – Rosciano – Pianella – Moscufo – Spoltore – Catignano – Civitaquana, cesserà l’attività convenzionata.

La Asl invita gli assistiti dei suddetti medici di medicina generale (Mmg)/pediatri di libera scelta (Pls), dalla data della cessazione del rapporto di convenzione, a scegliere un altro medico/pediatra operante nello stesso ambito territoriale. Per la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità Online” al link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login. In alternativa è possibile recarsi nell’ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) di appartenenza. Tutte le informazioni per la scelta e la revoca del medico (Mmg/Pls) sono riportate sul sito aziendale al link https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11