La Asl comunica i nomi dei medici di base e dei pediatri che cessano il servizio ad aprile e maggio

La Asl di Pescara comunica gli avvisi di cessazione rapporto convenzionale di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta.

Tra i medici che non sono più in servizio dall'1 aprile a Pescara troviamo Pasquale Manzi ed Ettore Neroni.

A Loreto Aprutino invece la dottoressa Gabriella Di Pasquale ha cessato l’attività convenzionata dal primo giorno del mese di aprile.

Dal 3 aprile a Città sant’Angelo non è più operativo Emidio Perazzetti medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Cepagatti – Città Sant’Angelo – Elice – Nocciano – Rosciano – Pianella – Moscufo – Spoltore – Catignano – Civitaquana. A Pianella Evaldo Crisante, medico per l’ambito territoriale di Cepagatti – Città Sant’Angelo – Elice – Nocciano – Rosciano – Pianella – Moscufo – Spoltore – Catignano – Civitaquana, cesserà l’attività convenzionata dal 22 aprile.

Avviso anche a Caramanico, Sant'Eufemia e Salle per gli assistiti Sante Pardo, medico per l’ambito territoriale di Scafa – Abbateggio – Alanno – Caramanico – Cugnoli – Manoppello – Lettomanoppello – Roccamorice – Salle – Sant’Eufemia a Maiella – San Valentino in A.C., Serramonacesca, Turrivalignani, che cesserà l’attività convenzionata dall'1 maggio. Sempre dal primo giorno del prossimo mese smetterà il servizio Attilio Cichetti, medico per l’ambito territoriale di Cepagatti – Città Sant’Angelo – Elice – Nocciano – Rosciano – Pianella – Moscufo – Spoltore – Catignano – Civitaquana.

A Pescara cesserà il servizio Adriano Mancini sempre dal primo maggio. Mentre a Penne, Giuseppe Cellini smetterà il servizio, pediatra di libera scelta per l’ambito territoriale di Penne - Farindola – Montebello di Bertona – Picciano – Brittoli – Civitella Casanova – Vicoli – Villa Celiera – Carpineto della Nora – Loreto Aprutino – Collecorvino. Anche la pediatria Francesca Teresa Salvatore non sarà più operativa dal 28 maggio nell’ambito territoriale di Popoli – Bussi sul Tirino – Tocco da Casauria – Torre de Passeri – Castiglione A.C. – Bolognano – Pietranico – Pescosansonesco – Corvara.

La Asl invita gli assistiti dei suddetti medici di medicina generale (Mmg)/Pediatri di libera scelta (Pls), dalla data della cessazione del rapporto di convenzione, a scegliere un altro medico/pediatria operante nello stesso ambito territoriale. Per la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità Online” al link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login

In alternativa è possibile recarsi nell’ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) di appartenenza. Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico (Mmg/Pls) sono riportate sul sito aziendale al link https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11