È on line “noi siamo”, il nuovo disco di Andrea Pimpini

Cinque brani inediti che segnano il ritorno del cantautore Andrea Pimpini: “Noi Siamo”. Il nuovo album del cantautore pescarese, pubblicato su etichetta Level Music/Warner Music Group, è uscito ieri, venerdì 4 settembre. Ecco che cosa spiega lo stesso Andrea:

“Dopo la pubblicazione del mio primo disco di inediti, 'Lacrima', mi sono concentrato sulle cover. A giugno ho sentito l’esigenza di scrivere nuove canzoni, tornare agli inediti. Così ho deciso di pubblicare 5 inediti. Una scelta dovuta al fatto di verificare se al pubblico piaccia questo genere e cosa migliorare/modificare in vista di un prossimo singolo o album”.

Sempre a partire dal 4 settembre la title track del disco, “Noi Siamo”, è entrata in rotazione radiofonica. “Noi Siamo” è il secondo disco di inediti di Andrea Pimpini e segue “Lacrima”, uscito lo scorso 6 dicembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma le novità non finiscono qui: dal 9 al 13 settembre, sui canali 14 e 287 del digitale terrestre (solo in Abruzzo), sarà trasmesso il “Pegaso Contest Show”, che vedrà tanti artisti presentare i loro ultimi progetti musicali. Tra i cantanti in gara ci sarà anche Pimpini, che interpreterà “Se si potesse non morire” dei Modà.