"No war-Milioni di cuori", Piero Mazzocchetti canta per la Croce Rossa Italiana

Il tenore abruzzese Piero Mazzocchetti, originario di Montesilvano, ha voluto interpretare il brano 'No war - Milioni di cuori' insieme ai bambini del coro Milleunavoce di Vicky Martinez, diretto dal maestro Andrea Casamento, con l'obiettivo di lanciare un importante messaggio di speranza a favore della cessazione di ogni ostilità e invitando, nel contempo, tutti a effettuare una donazione alla Croce Rossa Italiana per sostenere gli interventi umanitari legati all'emergenza bellica che sta coinvolgendo da oltre un mese l'Ucraina. Il Coro dell’Accademia “Milleunavoce” di Vicky Martinez è formato da 25 bambini dai 5 ai 14 anni ed è stato già visto in molte trasmissioni televisive dove il Maestro Casamento collabora attivamente.

Con Piero Mazzocchetti avrebbe dovuto cantare anche Asilia, giovane e talentuosa interprete ucraina, ma l'artista, in fuga dalla guerra, non ha purtroppo avuto la possibilità di registrare la propria performance. Questo singolo, un autentico inno alla pace e alla fratellanza, è nato da un'idea del produttore Marco De Antoniis. Il testo è stato scritto da Luca Angelosanti, mentre la musica è stata composta e arrangiata da Francesco Morettini. La produzione è invece a cura della Cp and Partners di Costantino Paolini. L'artwork della copertina, infine, è stato ideato da Umberto Stagni. Decisamente un progetto lodevole.

"Siamo lieti di questa iniziativa che va a sostegno della nostra raccolta fondi", ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, esprimendo viva soddisfazione. "Gli aiuti che stiamo mettendo in campo - ha poi aggiunto Rocca - ci vedono impegnati in un ponte umanitario con l'Ucraina e con la Croce Rossa locale, e stanno ricevendo il contributo di molti, sia privati cittadini che aziende, nonché il sostegno e la testimonianza importante del mondo della cultura e dello spettacolo, che trova anche in questo brano musicale un importante esempio di solidarietà", ha infine concluso il presidente.