I no green pass: "Saremo in tanti alla messa di riuscita di Luigi Marilli"

«Saremo in tanti alla messa di riuscita di Luigi Marilli».

È quanto dichiarano i No Green Pass Abruzzo all'Adnkronos riguardo alla morte per Covid-19 di Luigi Marilli, uno dei leader abruzzesi dei no vax a, riferendosi alla messa in suffragio che si celebra sette giorni dopo il decesso.

Marilli, originario di Taranto ma da tempo residente a Pescara, aveva 63 anni.

«Abbiamo condiviso bellissimi momenti con Luigi, un uomo integro, mite ma carismatico, sempre pronto ad aiutare gli altri», dicono all'Adnkronos i No green pass, «continuiamo a pregare per lui restando fianco a fianco, tacendo di fronte all'odio e alla discriminazione che nemmeno in un momento come questo hanno smesso di avvelenare le discussioni. Il 22 gennaio prossimo, alle 17:30, nella chiesa della Madonna dei 7 Dolori a Pescara, ci sarà la messa di riuscita: vi parteciperemo in massa».