I no green pass davanti alla sede della Cgil per esprimere solidarietà

I comitati No green pass e Non toccate i minori annunciano un flash mob davanti alla sede del sindacato in via Benedetto Croce a Pescara

Un flash mob davanti alla sede della Cgil di Pescara in via Benedetto Croce per esprimere solidarietà dopo gli atti di violenza perpetrati a Roma sabato scorso.

È quello che annunciano i comitati No green pass e Non toccate i minori.

«Respingiamo la violenza da qualunque parte provenga, solidarietà alla Cgil per gli eventi di Roma», si legge nella nota di annuncio dell'iniziativa, «ferma la nostra condanna per gli atti di violenza. Qualunque sia la provenienza. Abbiamo contattato telefonicamente il segretario generale della Cgil di Pescara con il quale abbiamo concordato appuntamento. Esprimeremo la nostra solidarietà attraverso un flash mob, previsto per oggi (lunedì 11 ottobre) alle ore 12 nella sede del sindacato in via Benedetto Croce a Pescara».