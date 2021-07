No al disegno di legge Zan, manifestazione in piazza Salotto di "Sentinelle in piedi"

Nuova manifestazione contro il disegno di legge Zan in piazza Salotto (piazza della Rinascita) a Pescara.

Questa volta a scendere in piazza sono le "Sentinelle in piedi".

Lo faranno questa sera, venerdì 30 luglio, alle ore 20:30 per dire no «a una legge liberticida».

Così gli organizzatori motivano la manifestazione di protesta: «Non c'è nessun miglioramento possibile per il Ddl Zan, va invece affossato perché proroga una menzogna. Non c'è bisogno di una legge ma di una voce di verità che parli al cuore di ogni uomo».

Queste poi le domande che fanno gli organizzatori: «Lo sai che il Ddl Zan non serve per limitare violenze e ingiuste discriminazioni in base all'orientamento sessuale? Lo sai che sono già punite, severamente, in base al nostro codice penale? Lo sai che il Ddl Zan non spiega quali quale sia il reato di omofobia e quindi anche le opinioni possono essere potenzialmente un reato? Lo sai che con il Ddl Zan non sarà possibile pubblicamente dirsi contrari alla pratica dell'utero in affitto, o dire che un bambino ha diritto al papà e alla mamma senza rischiare una denuncia? Lo sai che il Ddl Zan intende per identità di genere "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrisponde al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione? Lo sai che chiunque può percepirsi quello che vuole quando vuole? Trovi giusto che degli uomini che si identificano come transgender gareggino in gare femminili? Trovi giusto che le persone che sostengono la famiglia naturale rischino il carcere?».

Infine gli organizzatori, per invitare a partecipare alla manifestazione scrivono: «Veglia con noi, in piedi per dire no a una legge liberticida».