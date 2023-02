Niente luce a Manoppello per lavori sugli impianti della corrente elettrica

Mercoledì 15 febbraio diverse strade del Comune di Manoppello resteranno senza luce dalle ore 9 alle ore 16:55. Nello specifico, come fa sapere Enel Distribuzione, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare alcuni lavori sugli impianti.

Qui di seguito le vie interessate con i relativi numeri civici: via XX settembre 1, da 7 a 15, da 19 a 27, 35, da 39 a 41, 45, 49, da 53 a 61, 9a, 23a, 35a, 35b, 55a, da 2 a 4, da 8 a 12, da 16 a 18, da 24 a 28, da 38 a 42, da 46 a 50, 54, da 58 a 60, 4a, 10a, 48a, 48b, 54a, 54b, 54c, 58a, sn; piazza della stazione da 1 a 5, da 9 a 13, da 17 a 21, da 27 a 29, 5a, 5b, 9a, 9b, 17a, 2, da 6 a 8, da 12 a 18, da 24 a 26, 2a, 6a, 12a, 12c; via dei fiori da 1 a 11, 195, 1a, 9a, 2, da 10 a 12, da 16 a 26, 12a, 26a, 26b; via Silone da 1 a 3, da 7 a 9, da 13 a 19, 23, 9a, 13a, 15a, 17a, 19a, 2, sn; via Cavour da 5 a 9, 9a, da 4 a 6, 10, da 14 a 18, 28, 10a; via Campania da 13 a 15, 13a, da 4 a 6, da 10 a 12, sn; viale D'Annunzio 63, 1a, da 34 a 38, 34a, 36a, 36b, sn; via Benedetto Croce da 3 a 11, 3a, da 2 a 6, 10, 2a, sn; via Michetti da 1 a 5, 3a, 5a, 5b, da 2 a 10, 8a; piazza Zambra da 1 a 5, da 13 a 17, da 4 a 6, 6a; viale Amendola da 3 a 7, da 2 a 8, 14, 8a, 8b.