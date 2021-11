Lavori agli impianti, niente elettricità in diverse vie del centro il 18 novembre

Mancherà l'energia elettrica in diverse strade del centro cittadino di Pescara giovedì 18 novembre.

La corrente elettrica sarà interrotta dalle ore 9 alle 16:55 per consentire l'effettuazione di lavori agli impianti di distribuzione.

A comunicarlo sono il presidente della commissione Commercio, Fabrizio Rapposelli, e il vicesindaco e assessore alle Politiche Energetiche, Gianni Santilli, che forniscono l’elenco preciso e dettagliato delle vie interessate dal temporaneo black out proprio per limitare i disagi.

Via Firenze civici 68, da 74 a 76, da 80 a 92, 104, 108, da 112 a 114, 118, da 122 a 128, 134, da 138 a 140, da 144 a 154, 158, 162, da 166 a 172, 128/3, da 179 a 181, 185, da 209 a 213, 217, 221, 225, da 229 a 235, 239, da 243 a 245, sn.

Via Umbria da 50 a 54, 58, 86, 92, 86/2, 88/90, 35, da 41 a 43, 49, da 53 a 57, 61, da 67 a 79, 83, sn.

Via Trieste da 40 a 42, da 46 a 50, 54, 58, da 62 a 70, 55, 67, da 71 a 75, 81, 85.

Via Roma da 82 a 84, da 88 a 90, da 96 a 100, 104, da 108 a 112, sn.

Via Siena 10, 16, 22, da 26 a 32, da 3 a 5, 9, 13, 25, 29.

Via Genova da 59 a 65, 77.