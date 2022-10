Niente corrente elettrica in alcune zone di Silvi: gli orari e le vie interessate

Niente corrente elettrica a Silvi, in alcune zone della città, per interventi di e-distribuzione sulla linea. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, spiegando che il distacco arriverà il 31 ottobre. La corrente elettrica mancherà dalle 9 alle 16,30 per consentire al personale della società di eseguire gli interventi sugli impianti.

Le vie interessate sono via Roma da 33 a 39,49, 55, 61 da 71 a 81 e da 85 99, da 30 a 34, 40, 44, 54, 58; via da denominare; via palmisano; vicolo del mulino; contrada piane a mare; vicolo del concio; via Roma 31.