Niente corrente elettrica in alcune zone di Silvi per lavori di enel distribuzione: tutti i dettagli

Nuova interruzione della corrente elettrica a Silvi per dei lavori che enel distribuzione dovrà effettuare sulla rete. Come riferisce il Comune, lunedì 16 gennaio dalle 9 alle 13 nelle strade e zone indicate ci saranno degli interventi undi interruzione del servizio elettrico al fine di consentire al personale operativo di eseguire lavori in sicurezza sui nostri impianti.

Le strade interessate sono: via Roma civico 223, dal 229 al 237, dal 241 al 245, 249, da 253 a 259, 267,273, da 277 a 291, da 295 a 299, 303, da 307 a 309, da 317 a 319, 325, da 329 a 331, 339, da 164 a 176, da 180 a 182, 138; via degli uliveti 1, da 7 a 13, 17, 23, 29, 3/5, 4, da 8 a 10, da 16 a 18, 22, sn; via De Gasperi da 7 a 9, 2, 10, sn; via De Rosa 8,12, da 16 a 22, sn; via simoni Mariann 11, sn; contrada Starigliano 2, sn, temp; via Rossi sn.