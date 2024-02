Niente energia elettrica in alcune zone di Manoppello per lavori: tutti i dettagli

Il Comune di Manoppello ha fatto sapere che nelle giornate del 5,6 e 7 febbraio a causa di alcuni lavori che e-distribuzione eseguirà sulla linea mancherà l'energia elettrica in alcune zone dalle 9 alle 17 circa.

"Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenza e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori." Le strade e zone interessate sono:

5 febbraio: via Tiburtina 25, da 35 a 37, da 41 a 43, da 49 a 53, 69, 35a, 41a, da 18 a 22, 54, 18a, ; via Gran Sasso da 2 a 9, 2,8, da 12 a 14, 18, 22, 14a, 14b, 14c, 22a; via Passolanciano da 1 a 10; via forca Caruso da 1 a 10; via Monte Velino da 1 a 3; via Maiella da 1 a 4; via Tiburtina da 57 a 61; via Tiburtina vecchia; via XX settembre; viale Aldo Moro 86; via dei fiori; via Michetti;

6 febbraio: via parco nazionale d'Abruzzo 6; via Piano Castro da 1 a 23; contrada Ripacorbaria

7 febbraio: via Milite Ignoto da 1 a 26; viale Aldo Moro da 23 a 90; via Silvio Pellico da 1 a 20; via Martiri Pennesi da 1 a 11; via Cardorna da 1 a 7; via Monte Sirente da 1 a 8; via Paolucci da 3 a 14; via Acerbo da 1 a 3; via Diaz da 1 a 8; via Tiburtina 23; via Gran Sasso 12; via Manara da 3 a 9; via Aldo Moro 72; viale Amendola 9