Niente corrente elettrica in alcune zone di Città Sant'Angelo ed Elice per lavori di e-distribuzione

A causa di alcuni lavori da effettuare sugli impianti di e-distribuzione, nella giornata di giovedì 9 giugno scatteranno alcune interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica in alcune zone di Cittò Sant'Angelo e di Elice. Il distacco avverrà dalle 9 alle 16,55.

Le zone interessate a Città Sant'Angelo: strada Gaglierano da civico 3 a civico 60; contrada Ponticello da civico 6 a civico 63; contrada Colle di sale da civico 1a civico 46; contrada Cantine da civico 1 a civico 30; contrada Acquatina da civico 1 a 5, da 8 a 10 e senza numero; contrada Fagnano 3, da 27 a 29, da 3a, 26; via Eugenio Maury 12,15; contrada Colle tondo da 1 a 3; contrada via Piana senza numero; strada per Atri senza numero.

Le zone interessate a Elice: contrada Colle d'odio dal civico 3 al 29; strada per Città Sant'Angelo 24, senza numero.