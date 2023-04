Niente corrente elettrica a Città Sant'Angelo per lavori di Enel: le strade, le zone interessate e le scuole chiuse

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo fa sapere che nella giornata di venerdì 14 aprile dalle 9 alle 16,30 sarà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica per dei lavori da parte di enel. Le strade interessate

Si informa la cittadinanza che nella giornata di domani, Venerdì 14 Aprile 2023, dalle ore 9:00 alle ore 16:30, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare dei lavori. L'intervento comporterà anche la chiusura della scuola Filomena Delli Castelli. Le strade interessate sono: via Baiocchi, via San Martino, via Crognale, via Nasuti, via Petruzzi, via Mascaretti, via Coppa Alberto, via delle Ginestre, via Fonte Umano, vico Castagna, via Savini.