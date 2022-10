Utilizzo improprio di acqua potabile ai fini irrigui, l'Aca sospende l'erogazione idrica a Villareia di Cepagatti

Niente acqua nella zona di Villareia di Cepagatti oggi, mercoledì 26 ottobre, dalle ore 10 alle 13.

Ma come informa l'Aca da giovedì 27 ottobre verranno programmate chiusure dalle ore 15 alle ore 18 salvo ulteriori chiusure che dovessero essere necessarie per svuotamenti improvvisi.

L'Aca comunica anche le ragioni della decisione.

«A seguito della chiusura programmata di erogazione acqua del consorzio di bonifica in località Villareia è stato riscontrato da Aca Spa quanto segue: diminuzione significativa di portata in arrivo al depuratore di circa il 60% passando da una media di 100 mc/h a circa 40 mc/h, ciò a dimostrazione del fatto che, come già comunicato in precedenti segnalazioni, diverse utenze utilizzano impropriamente acqua del consorzio per dilavare le reti fognarie private andando a sovraccaricare la rete fognaria e il depuratore; incremento considerevole di consumi idrici di acqua potabile in distribuzione, causato da utilizzo improprio di acqua potabile ai fini irrigui da parte dei privati, tale da determinare una repentina e progressiva diminuzione del livello del serbatoio in oggetto che questa mattina intorno alle ore 9 si è completamente svuotato».