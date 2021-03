Niente acqua in viale Marconi zona stadio per lavori

L'Aca comunica la sospensione dell'erogazione idrica in un tratto di viale Marconi per l'esecuzione di alcuni lavori

Niente acqua in viale Marconi in zona stadio a Pescara nella mattinata odierna, martedì 30 marzo, per l'effettuaziona di lavori sulla condotta idrica all'angolo di via Pepe.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come sia necessaria la sospensione temporanea dell'erogazione idrica dalle ore 8:30 alle 13 salvo complicazioni.

Non si possono escludere “cali di pressione” in altre vie adiacenti, come informano dall'azienda comprensoriale acquedottistica.

I rubinetti resteranno a secco in viale Marconi nel tratto compreso tra via Masci e via Pepe e relative traverse.

foto di repertorio