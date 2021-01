Niente acqua in via del Palazzo per migliorare l’efficienza della rete idrica. Per individuare i punti di perdita, l'erogazione verrà interrotta nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, a partire dalle ore 22 e fino alle ore 6 del mattino successivo. Lo fa sapere l'Aca. La sospensione della fornitura idrica interesserà le seguenti strade e traverse laterali:

Via del Palazzo

Via dell'Emigrante

Via delle Fornaci (dal ponte ferroviario fino all'incrocio con via Fonte Borea)

Non sono da escludere cali di pressione in altre strade adiacenti.