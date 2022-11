Niente acqua a Torre de' Passeri per una riparazione che impone la chiusura del serbatoio

Interruzione dell'erogazione idrica a Torre de' Passeri oggi pomeriggio, giovedì 10 novembre.

Come informa l'Aca, l'acqua mancherà per la chiusura del serbatoio capoluogo sito in via della Carrozza a causa di un intervento di riparazione.

Di conseguenza i rubinetti resteranno a secco dalle ore 14 alle ore 17, salvo imprevisti.

A essere interessato è l'intero territorio a esclusione delle seguenti strade: via Einaudi; via Orientale-incrocio via Dante Alighieri; via D'Annunzio; via Castagna; via Impastato: via Fara Vecchia fino alle case comunali; via San Clemente; via Wojtyla; via della Carrozza; via degli Alpini; via Battisti; via Michetti.