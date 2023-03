Una notte senz'acqua per lavori dell'Aca a Torre de' Passeri: i dettagli

Niente acqua per una notte in centro a Torre de' Passeri, per alcune prove che dovranno essere eseguite dall'Aca. Lo ha fatto sapere la stessa azienda che gestisce il servizio idrico, specificando che per delle prove idrauliche dalle 23 del 5 marzo alle 6 del 6 marzo sarà interrotta la fornitura d'acqua. Ad essere interessati dall'interruzione i civici dal 71 al 189 in Corso Garibaldi, in centro.