Perdita d'acqua in Strada Colle Pineta: l'Aca chiude i rubinetti per chiarire le cause del problema

Il Comune vuole risolvere una volta per tutte la questione che sta riguardando Strada Colle Pineta, con la perdita d'acqua dall'asfalto a ridosso della scuola elementare. Un vero e proprio "caso" che va avanti ormai da circa un mese, e che potrebbe diventare ancora più grave con l'imminente ritorno in classe degli alunni. E così il vice sindaco Gianni Santilli, che è anche assessore alla pubblica istruzione, fa sapere che per una notte scatterà l'interruzione idrica in alcune case della zona, necessaria per chiarire le cause del problema che sta creando non pochi disagi ai cittadini.

Come informano i cartelli che sono già stati affissi sui condomini lì intorno, l'Aca lascerà i rubinetti a secco dalle ore 22 di mercoledì 7 settembre alle ore 7,30 di giovedì 8 settembre. Sono interessate da questo provvedimento le abitazioni che vanno dal numero civico 9 fino all'incrocio con via Tirino. "A partire da domani sera - spiega Santilli a IlPescara.it - verrà tolta l'acqua nella zona di Colle Pineta per chiarire se la responsabilità di questi disservizi sia da imputare all'Aca o alla Bonifica. Io ho convocato una riunione sul posto con l'azienda comprensoriale acquedottistica per giovedì mattina alle ore 12. Lì faremo il punto della situazione e trarremo le conseguenze per decidere il da farsi".