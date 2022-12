Niente acqua in alcune zone di Pescara, disagi in vista per i cittadini

Niente acqua in alcune zone di Pescara martedì 20 dicembre, si prevedono disagi per i cittadini. L'Aca, infatti, fa sapere che, per effettuare lavori di manutenzione ed efficientamento delle reti idriche, verrà sospesa l'erogazione idrica nell'area servita dal serbatoio Colle Breccia. L'intervento programmato sarà eseguito dalle ore 9 alle ore 17.

Le zone interessate saranno San Silvestro spiaggia avente come confine via Luigi Polacchi; il confine con il Comune di Francavilla; via Primovere; Fosso Vallelunga e tutte le strade all'interno di questo quadrilatero. Non sono da escludersi fenomeni di cali di pressione o carenza idrica nelle strade e zone limitrofe quali via Scarfoglio e vie parallele.