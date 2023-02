Niente acqua a Silvi Marina: scatta la chiusura al traffico di via Tordino per un intervento dell'Aca

Interruzione idrica, una strada chiusa al traffico e lezioni sospese in una scuola a Silvi Marina a causa di un intervento dell'Aca, l'azienda che si occupa della fornitura idrica. Venerdì 10 febbraio, infatti, dalle 7,30 alle 18,30 mancherà l'acqua nella zona della "Piomba" di Silvi per la sostituzione della condotta ammalorata e il montaggio di valvole di regolazione portata sulla rete idrica. Via Tordino sarà chiusa al traffico veicolare (senso unico). Inoltre, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche della scuola "Da Vinci" in via Leonardo Da Vinci sempre per venerdì 10 febbraio.

Le strade interessate sono: Via Tordino, Via Po', Via Ticino, Via Piave, Via Tevere, Via Saline, Via Leonardo Da Vinci, Via Gabriele D'Annunzio, Via Roma e tutte le relative traverse (lato mare).