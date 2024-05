Niente acqua in alcune zone di Silvi per una grossa perdita idrica: i dettagli

Niente acqua in alcune zone di Silvi mercoledì 22 maggio a causa di una importante perdita idrica. Il Comune, dopo aver ricevuto comunicazione dall'Aca, ha fatto sapere che per la riparazione della condotta in contrata Piomba Alta sarà necessario interrompere il flusso idrico domani mattina, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, nelle seguenti località: contrada Piomba Alta , stazione di servizio Cerrano Est A14, strada Provinciale 30.