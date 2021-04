Manutenzione sulla condotta "La Murgia": niente acqua a Scafa, San Valentino e Nocciano

L'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica per la giornata di giovedì 22 aprile

Niente acqua a Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Nocciano per un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta addutrice "La Morgia".

L'interruzione dell'erogazione idrica è programmata per giovedì 22 aprile dalle ore 8:30 alle 17:30 salvo imprevisti.

Ecco dove i rubinetti resteranno a secco: