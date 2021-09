Lavori Aca sulla saracinesca di Colle Breccia: niente acqua a San Silvestro spiaggia

L'interruzione idrica è prevista per martedì 28 settembre e interesserà la zona di San Silvestro spiaggia e via Polacchi

/ Via Luigi Polacchi

A causa di una serie di lavori da eseguire sulla saracinesca del serbatoio di Colle Breccia, l'Aca ha fatto sapere che martedì 28 settembre ci sarà un'interruzione idrica in via Luigi Polacchi e nella zona di San Silvestro spiaggia. La mancanza d'acqua è prevista dalle 9 alle 17, salvo complicazioni durante l'intervento. Non si escludono cali di pressione anche nelle vie adiacenti.