Niente acqua in 4 comuni del Pescarese per una riparazione urgente dell'Aca

Nuova interruzione idrica nel Pescarese per dei lavori dell'Aca. L'azienda che gestisce il servizio idrico, infatti, ha fatto sapere che a causa di una rottura sull'adduttrice "La morgia" martedì 21 febbraio dalle 8,30 alle 17,30 scatterà dalle 8,30 alle 17,30 l'interruzione del servizio idrico nei seguenti comuni con relative zone: comune di Roccamorice dalle ore 8.30 alle ore 17.30 via Pagliari (Zona campo sportivo), Acquafredda dalle ore 11.00 alle ore 17.30, centro urbano e località Piano delle Castagne; comune di Lettomanoppello dalle ore 8.30 alle ore 17.30 via Calvario, via Canale, via Camionabile e via Ciamparino (zona campo sportivo) dalle ore 11.00 alle ore 17.30, centro urbano, via Provinciale per Scafa e traverse; comune di Serramonacesca dalle ore 8.30 alle ore 17.30 contrada Brecciarola, colle Serra e contrada San lenno; comune di Manoppello dalle ore 11.00 alle ore 17.30 via Montegrappa.