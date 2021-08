Si rompe la condotta idrica: niente acqua a Pescara, Montesilvano e in altri Comuni della provincia

I lavori di riparazione sono in corso e il flusso verrà rispristinato una volta ultimati i lavori di riparazione a partire dalle ore 5 del 28 agosto, salvo imprevisti. La normalizzazione delle portate/pressioni avverrà in tarda mattinata

L’Aca fa sapere che, a causa della rottura improvvisa dell'addutrice Tavo diramazione Sud in località Tanquirico di Farindola, è stata disposta la sospensione immediata dell'erogazione idrica. I lavori di riparazione sono in corso e il flusso verrà rispristinato una volta ultimati i lavori di riparazione a partire dalle ore 5 del 28 agosto, salvo imprevisti. La normalizzazione delle portate/pressioni avverrà in tarda mattinata.

I Comuni Interessati sono: Penne, centro urbano San Pelligrino e zone limitrofe; Montebello di Bertona, frazione Villa Gaudiosa; Loreto Aprutino, intero territorio; Picciano, intero territorio; Collecorvino, intero territorio; Capppelle sul tavo, intero territorio; Spoltore, centro urbano, Villa Santa Maria e Caprara; Moscufo, intero territorio; Pianella, capoluogo, Colleionne, contrada Nora, contrada San Desiderio e Pusciana; Pescara, zona alta Valle Furci; Montesilvano Colle, contrada Macchiano, contrada Pianacci e Villa Carmine e alta Vestina.