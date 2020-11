Riduzione improvvisa di portata in un serbatoio, niente acqua a Pescosansonesco e Castiglione a Casauria

Interruzione idrica in 2 comuni della provincia di Pescara per un'improvvisa riduzione di portata in arrivo nel serbatoio Cerbarano.

È quanto fa sapere l'Aca dopo aver riscontrato un abbassamento repentino del livello idrico dello stesso tale da programmare una chiusura notturna.

L'acqua non ci sarà dalle ore 22 di oggi alle ore 6 di domani mercoledì 11 novembre in questi 2 paesi con le zone interessate: