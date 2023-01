Niente acqua a Pescara Colli per dei lavori dell'Aca: i dettagli

Niente acqua in un'ampia zona di Pescara Colli oggi 5 gennaio a causa di una serie di lavori dell'Aca. L'azienda che gestisce il servizio idrico infatti, per lavori di efficientamento e sostituzione di una saracinesca, hanno comunicato l'interruzione dell'erogazione con chiusura del serbatoio Valle Furci dalle ore 08:30 alle ore 14:00. Le zone interessate sono zona alta Pescara Colli; strada Colle Scorrano e traverse; strada Colle di Mezzo e relative traverse; via valle Fuzzina; strada valle Furci e traverse; via Colli Innamorati e traverse; via Di Sotto; zona alta via Colle Marino; via Pandolfi. Non sono da escludersi fenomeni di cali di pressione o carenza idrica nelle vie e zone limitrofe a quelle elencate.