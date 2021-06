Niente acqua a Pescara Colli per la rottura di una condotta: orari, dettagli e strade interessate

Niente acqua nella mattinata di mercoledì 30 giugno in una zona di Pescara Colli. Lo ha fatto sapere l'Aca, aggiungendo che sarà eseguito un intervento di riparazione a seguito della rottura di una condotta idrica in via Monte Rotondo.

Per questo, sarà interrotta la fornitura idrica dalle 10 alle 13 salvo complicazioni. Le strade interessate sono

via Monte Rotondo; via Colle Innamorati e traverse (dall'incrocio con via Monte Rotondo fino all'intersezione con via Monti di Campli); via Fonte D'Amore; via Catani; via Salita Cellini; via Conte Genuino; via Santina Campana. Non si esclusono cali di pressione nelle vie e zone limitrofe.