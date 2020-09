Niente acqua a Pescara Colli per la rottura di una condotta dell'Aca

Disagi questa mattina per i cittadini di Pescara Colli, a causa della rottura di una condotta idrica dell'Aca. Gli operai sono al lavoro da alcune ore per risolvere il problema, che si è verificato in via di Sotto, e che ha lasciato senz'acqua gran parte delle strade della zona collinare della città.

Secondo le prime informazioni, il guasto dovrebbe essere riparato entro la tarda mattinata. Sui gruppi Facebook diversi cittadini hanno segnalato il problema da diverse ore.