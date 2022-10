Niente acqua in alcune zone di Pescara per lavori dell'Aca: le strade interessate

Lunedì 24 ottobre, fa sapere l'Aca, ci saranno degli interventi di manutenzione e monitoraggio della rete idrica a Pescara, che porteranno ad una temporanea interruzione dell'erogazione della fornitura idrica. Gli interventi riguarderanno la rete in via Colle Scorrano, a partire dalle 14,30.

I lavori termineranno in tarda serata salvo complicazioni. Le zone interessate sono: via Colle Scorrano; via di Sotto; via Colle Marino; via Colle di Mezzo; via Peschiera; strada del Palazzo; via delle Fornaci; via dell'emigrante.