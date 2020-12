Niente acqua a Pescara per una manutenzione straordinaria, le zone interessate

Niente acqua a Pescara oggi, martedì 1 dicembre, per un intervento di manutenzione straordinaria da parte dell'Aca.

La direzione tecnica dell'azienda comprensoriale acquedottistica fa sapere che sarà effettuato dal pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 18, salvo imprevisti) un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta distributrice Dn700.

La condotta alimenta la rete idrica della zona di Pescara Porta Nuova.

Di conseguenza, in questa fascia oraria, ci sarà un'interruzione idrica nell'area ricompresa all'interno delle seguenti vie, come descritto nella planimetria (in foto):

via Aterno;

via Strada Vicinale Torretta;

via Fosso Cavone;

via Tirino;

via Falcone e Borsellino;

via Lago di Campotosto.

La normale erogazione idrica avverrà quindi solo nelle ore serali, come segnala l'Aca.