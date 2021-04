Lavori su una condotta, interruzione dell'erogazione idrica a Manoppello

Niente acqua a Manoppello nella giornata di domani, mercoledì 21 aprile, per un'interruzione dell'erogazione idrica prevista dall'Aca.

L'azienda comprensoriale acquedottistica comunica come sia necessari lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta princiale in via Gabriele d'Annunzio.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle 12 salvo imprevisti in queste vie: