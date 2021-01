Rottura della condotta principale, niente acqua a Lettomanoppello

Interruzione dell'erogazione idrica a Lettomanoppello dopo lo svuotamento del serbatoio in via Colle provocato dalla rottura sulla condotta principale lungo la strada statale 614 in zona Iconicella.

Il serbatoio è stato chiuso e di conseguenza l'erogazione dell'acqua è stata interrotta.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 22 di questa sera, lunedì 25 gennaio, fino alle 6 del giorno successivo.

Queste le zone interessate: