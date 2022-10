Niente acqua a Lettomanoppello per un intervento dell'Aca: le strade interessate

A causa di lavori straordinari da eseguire nel serbatorio in via Colle, per la giornata di venerdì 14 ottobre ci sarà un'interruzione idrica a Lettomanoppello. Lo ha fatto sapere l'Aca, l'azienda acquedottistica aggiungendo che l'interruzione scatterò dalle 9 alle 12 salvo complicazioni. Le strade interessate sono: via Colle, via Coste, via Don Minzoni, via Maiella, via Coll'Arso II.