L'Aca annuncia un'interruzione idrica a Salle: orari e date

Niente acqua a Salle, in provincia di Pescara, a causa dell'abbassamento dei livelli del serbatoio comunale. Lo ha fatto sapere l'Aca, specificando che l'interruzione idrica sarà attiva dalle 22 di oggi primo ottobre fino alle 6 di domani 2 ottobre. Ricordiamo che pochi giorni fa l'azienda acquedottistica aveva aggiornato il calendario delle chiusure e riduzioni idriche nei comuni in cui gestisce il servizio idrico, in quanto la situazione è parzialmente migliorata dopo le piogge degli ultimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta comunque ancora una situazione critica e qualche giorno fa il sindaco di Pescara Masci (dove le chiusure da mesi interessano quasi esclusivamente la zona Colli) ha protestato chiedendo all'Aca di conoscere il programma degli interventi per garantire la continuità del servizio.