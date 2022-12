Niente acqua per delle verifiche su una condotta dell'Aca in alcune strade della città: l'elenco delle vie interessate

Interruzione idrica venerdì 2 dicembre in alcune strade della città di Pescara. Lo ha comunicato l'Aca, annunciando una verifica sulla condotta principale per individuare una perdita occulta in via San Donato. Per questo, fa sapere l'azienda che si occupa del servizio idrico, il flusso sarà interrotto dalle 9 del mattino, e riprenderò nel corso della giornata. Non sono da escludersi carenze o cali di pressione nelle zone limitrofe. Le strade interessate sono:

via Fontanelle; strada vicinale Villa Magna; strada Colle Santo Spirito; strada Colle Orlando; strada vicinale Carlettini; via Ciafardella; via San Donato fino all'incrocio con via lago Negro; via Lago Negro; via Fontecchio.