Niente acqua a Fontanelle per una riparazione dell'Aca: i dettagli

Niente acqua in una zona di Fontanelle a Pescara a causa di una riparazione che verrà eseguita dall'Aca. Lo ha reso noto l'azienda che gestisce il servizio idrico aggiungendo che l'intervento verrà eseguito martedì 28 marzo dalle 8,30 alle 18,30 orario in cui dunque verrà interrotto il servizio in via Caduti per Servizio e zone limitrofe.

Non si escludono cali di pressione e interurzioni anche in altre zone vicine. Verrà riparata la condotta che si trova in via Caduti per Servizio.