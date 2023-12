Lavori sull'acquedotto Tavo, rubinetti a secco in 11 comuni (3 del Pescarese)

Niente acqua in 11 comuni delle province di Pescara (tre) e di Teramo a causa dei lavori di riparazione idrica programmati sull'acquedotto Tavo diramazione nord.

Per questa ragione l'Aca fa sapere che la sospensione dell'erogazione idrica è prevista per il giorno giovedì 28 dicembre.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 9 alle 16 salvo imprevisti.

Sarà comunque assicurata l'erogazione fino a capacità serbatoi. Questi i comuni coinvolti nel Pescarese e le zone interessate: Penne (limitatamente alle contrade Villa Degna e Collemaggio), Città Sant'Angelo (limitatamente al capoluogo, contrade Cipressi e Fonte Canale), ed Elice (intero territorio).

In provincia di Teramo: Bisenti (contrada Troiano), Montefino (intero territorio), Castiglione Messer Raimondo (località Cesi), Castilenti (intero territorio), Montefino (limitatamente alla località Villa Bozza), Atri (intero territorio), Silvi (limitatamente a Silvi Alta e località Pianacce), Ruzzo-Diramazione per serbatotoio Mutignano e Colle Pigna.