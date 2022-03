Niente acqua a Cugnoli per lavori di manutenzione straordinaria

Interruzione dell'erogazione idrica a Cugnoli per lavori di manutenzione straordinaria.

A comunicarlo è l'Aca che fa sapere come l'acqua mancherà domani, venerdì 4 marzo.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle ore 17, salvo imprevisti.

L'acqua macherà in largo Umberto I, in via Borgo Nuovo, in contrada Vaccardo e in contrada Santa Maria del Ponte.