Rottura di una condotta dell'acquedotto Tirino: carenze idriche e disagi in 15 comuni del Pescarese

Disagi e possibili riduzioni idriche in 15 comuni del Pescarese, compreso il capoluogo. L'Aca, infatti, ha comunicato che oggi 17 marzo a causa di una improvvisa rottura della condotta in acciaio di diametro Dn 600 mm dell'acquedotto Tirino a Bussi sul Tirino, è scattato l'intervento delle squadra di manutenzione per la riparazione. Avendo riscontrato una pressione pari a 9 atmosfere, per condurre l'intervento in sicurezza si sta provvedendo a ridurre la portata dell'acquedotto per effettuare la saldatura.

Già, dal pomeriggio odierno, è stata attuata la riduzione di portata con lo spegnimento dei pozzi San Rocco di Bussi con l'intervento che durerà fino a tarda serata. Per questo, aggiunge l'Aca, si avranno possibili cali di pressione e portata nei comuni interessati fino a tutta la giornata di domani 18 marzo. Nello specifico saranno interessati:

Alanno, Bolognano (Piano d'Orta), Bussi (località stazione), Castiglione a Casauria, Cepagatti, Manoppello, Montesilvano (intero territorio ad esclusione della zona collinare), Pescara (intero territorio ad esclusione parte alta Valle Furci e San Silvestro), Pianella (Collalto, Cerratina, Morrocina, Castellana, zona stadio, Vicenna Sud, Valle Gnora Sabella), Rosciano, Scafa (capoluogo e Pianapuccia), Spoltore (intero territorio ad esclusione di Caprara, capoluogo, Villa Santa Maria), Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani.