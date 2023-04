Niente acqua in 10 comuni del Pescarese per lavori di sostituzione delle valvole

Niente acqua in 10 comuni della provincia di Pescara lunedì 17 aprile per lavori di sostituzione delle valvole dell'acquedotto Nora.

A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'interruzione dell'erogazione idrica è in programma dalle ore 9 alle 17.

I rubinetti resteranno a secco a Vicoli (300 persone), Brittoli (250), Civitaquana (800), Cugnoli (500), Pietranico (400), Castiglione a Casauria (300), Pescosansonesco (300), Corvara (200), Torre de' Passeri (800) e Catignano (500).