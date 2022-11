Niente acqua ad Alanno domani, venerdì 11 novembre, a causa di un intervento di riparazione.

L'Aca infatti comunica l'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 8 alle ore 17, salvo imprevisti.

I rubinetti resteranno a secco in queste zone: contrada Prati, via S. Antonio, via Piccianesi e via Raganella.