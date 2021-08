Niente acqua giovedì 19 agosto in alcune zone di Pescara

Dalle 22 alle 6 del giorno successivo stop all'erogazione idrica nel quadrilatero tracciato ferroviario - fiume Pescara - via Tiburtina - via Ombrone e zone limitrofe, nonché nel tratto di via Tirino e strade limitrofe, dall'incrocio di via Lago di Civita all'incrocio con via Lago Isoletta