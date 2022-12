Lavori sulla rete idrica, niente acqua in alcune zone della città: date, orari e strade interessate

Interruzioni idriche nelle giornate del 12, 14 e 15 dicembre in alcune zone di Pescara per dei lavori che l'Aca, l'azienda che gestisce il servizio idrico in città, andrà ad effettuare sulla rete. La prima interruzione dell'erogazione dell'acqua, avverrà per l'efficientamento delle reti nella zona di San Silvestro alta, con sospensione dell'erogazione dalle 9 alle 16 di lunedì 12 dicembre interessando le seguenti vie: via San Silvestro e traverse fino alla nazionale adriatica sud, via Vallelunga; via Colle Renazzo; via Tirino. Saranno possibili cali di pressione o carenze anche nelle zone limitrofe.

Il 14 e 15 dicembre, invece, sarà la volta si Fontanelle, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, salvo imprevisti. In questo caso la sospensione sarà così suddivisa: 14 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 16:00, strade interessate: via Fontanelle alta e sue traverse, via Colle Santo Spirito, via San Donato, via Caduti per Servizio, via ventre d'oca; il 15 dicembre dalle ore 9 alle 16 via Raiale zona industriale e possibile calo di pressione in colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio, via Ventre d'oca.