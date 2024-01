Al Nido d'Oro un incontro sul benessere relazionale dei bambini per la costruzione del sistema integrato di educazione e istruzione

Incontro al Nido d’Oro di Pescara sul benessere relazionale dei bambini per la costruzione del Sistema integrato di educazione e istruzione.

L’iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale l’Impronta in collaborazione con l'istituto comprensivo Pescara 7 e fortemente voluta dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Pescara, coordinato da Gianni Santilli, è da considerarsi nell’ambito della ricerca per la costruzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

L’incontro ha visto, inoltre, la partecipazione in fase di progettazione e di realizzazione dell’ufficio scolastico provinciale, ed è stato finalizzato alla formazione congiunta di educatrici di nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e famiglie di bambini da 0 a 6 anni di età.

Vista la contiguità territoriale delle scuole coinvolte (Fontanelle-San Donato) è da evidenziare l’importanza di creare reti e alleanza educative che possano operare a vantaggio dei territori. La finalità è stata quella di proporre un momento di riflessione profonda sul delicato tema del benessere relazionale e di come questo possa incidere sullo sviluppo dei linguaggi nei bambini da zero a sei anni. «Credo si sia trattato di un esempio virtuoso, di una bella opportunità», dice Santilli, «per riflettere a voce alta sull’utilità di condividere esperienze e metodiche educative. Un momento di crescita per tutti, per far sì che le strutture scolastiche comunali possano distinguersi sempre più non solo sotto il profilo strettamente didattico ma anche per ciò attiene al profilo psicologico e relazionale dei bambini che frequentano i nostro plessi. Mi congratulo con la Cooperativa sociale L’Impronta e con il Comprensivo 7 per l’importanza dell’iniziativa».

L’ Incontro è stato condotto da Marco Santilli, pedagogista clinico, psicologo scolastico specializzato nei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. Il seminario, inoltre, è stato funzionale alla costruzione di un nuovo sguardo sull’infanzia e alla promozione di una nuova cultura di infanzia grazie alla quale si mette al centro del dibattito culturale l’educazione, da considerarsi come imprescindibile per la costruzione di una società più giusta e fondata sul rispetto dei diritti e delle individualità fin dalla nascita. Le famiglie coinvolte, circa una sessantina, entusiaste, hanno richiesto di intensificare le proposte di questi momenti di condivisione e di riflessione, mostrandosi attive e consapevoli componenti co-progettiste, all’interno delle comunità educanti di appartenenza.