Morto improvvisamente Nicola Zimarino, per anni una colonna dei verdi pescaresi

È Improvvisamente deceduto Nicola Zimarino, storico ecologista e attivista di sinistra impegnato nelle manifestazioni di piazza.

Aveva 69 anni e lascia la moglie Gabriella e il figlio Riccardo.

La camera ardente è stata allestita nella “Casa Funeraria Mambella” a Montesilvano in via Fosso Foreste che osserva l'orario 8:30 – 19:30.

I funerali saranno celebrati lunedì 18 dicembre alle ore 15 nella chiesa di Maria Santissima Madre di Dio (Pretaro) a Francavilla al Mare. La salma sarà tumulata nel cimitero di Pescara Colli.

Questo il ricordo di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista: "La notizia della morte improvvisa di Nicola mi ha lasciato senza parole. Negli ultimi anni ci siamo un po' persi di vista ma abbiamo condiviso qualche decennio di frequentazione di quella che era la piazza, di attivismo e militanza nella sinistra pescarese, nell'ambientalismo, nei movimenti, nella comunità larga di compagne e compagni che al di là delle sigle si sono sempre ritrovati quando c'era una buona causa. Nicola era un compagno spiritoso, simpatico, divertente, con la battuta sempre pronta e che amava ragionare e confrontarsi, sempre operativo e organizzativamente capace, alle parole aggiungeva l'impegno del lavoro quotidiano. È stato per anni una colonna dei verdi pescaresi prima che si chiudesse quella storia, ma sempre da vecchio compagno del Pdup/Manifesto con uno spirito volto a unire la sinistra non allineata. Si sentiva parte di una comunità larga che nel corso degli anni abbiamo visto assottigliarsi sempre più. Alla fine diceva "c'artruvem sempr nu". Infinita tristezza per la perdita di una persona davvero cara".